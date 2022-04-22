Патрик Беверли – об игре «Вулвс» в 3-м матче: «По ощущениям это было не настолько плохо, как оказалось»

Защитник «Миннесоты» поделился впечатлениями от третьего матча серии первого раунда плей-офф с «Мемфисом» (95:104).

«Двенадцать очков во второй четверти, двенадцать в четвертой – это неприемлемо. Нам надо будет смотреть видео с матча и разбираться, выяснять, где можем прибавить.

У нас получалось создавать те ситуации для бросков, которые мы хотим создавать. Мы хорошо защищались. «Мемфис» набрал всего 104 очка. Со стороны это смотрелось не лучшим образом, но по ощущениям все это было не настолько плохо, как оказалось», – заявил Беверли.

отыгрался с «-26» по ходу третьего матча с «Миннесотой».