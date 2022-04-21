Кайри Ирвинг: «Это будет непросто, но мы можем справиться с защитой «Бостона»

Разыгрывающий считает, что команда способна подстроиться под защиту и исправить ситуацию в серии первого раунда плей-офф (0-2).

Во второй встрече (107:114) лидер «Нетс» реализовал 4 из 17 с игры (18 из 20 с линии) при 6 потерях за 42 минуты. Ирвинг реализовал 4 из 13 с игры, набрав 10 очков и 8 подборов за 40 минут.

«Я должен выводить Кевина на его любимые позиции, облегчать его задачу. Верю, что при помощи тренеров и плана по преодолению их защиты я могу это сделать.

Нам противостоит лучшая защита лиги. Они доказали это. Будет непросто, но мы можем справиться», – заявил Ирвинг.

Серия «Бостон» – «Бруклин» украсит первый раунд плей-офф НБА. Здесь все: реванш, ненависть, дружба, битва разных стилей и стратегий