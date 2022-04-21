Кевин Дюрэнт: «Меня прихватывают два или три игрока, куда бы я ни шел»

Звездный форвард «Нетс» прокомментировал свою неудачную игру во втором матче серии с «Селтикс» (107:114, 0-2).

Дюрэнт реализовал лишь 4 из 17 с игры (18 из 20 с линии) при 6 потерях за 42 минуты. Во второй половине Кевин смазал все 10 бросков с игры (впервые в карьере).

«Я должен разобраться с этим, прекратить эту историю. Не стоит ждать, что мои одноклубники все сделают за меня, что защита соперника будет многое мне позволять. Надо выходить и показывать свою игру.

Иногда они бросают против меня двух, трех игроков, когда я без мяча. Они пытаются нарушить привычный для меня ход вещей – Эл Хорфорд бросает своего игрока, чтобы прихватить меня. Меня прихватывают два или три игрока, куда бы я ни шел. Но это плей-офф, здесь так все устроено. В четвертой четверти у меня было пару хороших бросков, но мяч не зашел, а так я постоянно видел рядом с собой нескольких соперников всякий раз, когда получал мяч. Мне нужно быть более терпеливым, а в каких-то моментах играть побыстрее», – заявил Дюрэнт.

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