НБА. Плей-офф. «Миннесота» примет «Мемфис», «Юта» – «Даллас», «Денвер» – «Голден Стэйт»

В четверг, 21 апреля, состоятся три матча первого раунда плей-офф НБА сезона-2021/22.

Таунса примет на своей площадке Морэнта (1-1). «Юта» встретится дома с (1-1).

Йокича попытается сократить отставание в серии с «Голден Стэйт» (0-2).

НБА

Первый раунд

В серии ничья – 1-1

В серии ничья – 1-1

ведет в серии – 2-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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