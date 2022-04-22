НБА. Плей-офф. «Миннесота» примет «Мемфис», «Юта» – «Даллас», «Денвер» – «Голден Стэйт»

В четверг, 21 апреля, состоятся три матча первого раунда плей-офф НБА сезона-2021/22.
«Миннесота» Таунса примет на своей площадке «Мемфис» Морэнта (1-1). «Юта» встретится дома с «Далласом» (1-1).
«Денвер» Йокича попытается сократить отставание в серии с «Голден Стэйт» (0-2).
НБА
Первый раунд
- Дата проведения
- 22 апреля, 02.30, «Target Center»
- Миннесота
- Расселл (22 + 8 передач), Эдвардс (19 + 7 подборов), Беверли (14), Вандербилт (10 + 13 подборов), Таунс (8 + 5 блок-шотов) – старт; Бизли (11), Макдэниэлс (8), Рид (3), Монро (0), Принс (0).
В серии ничья – 1-1
- Дата проведения
- 22 апреля, 04.00, «Vivint Smart Home Arena»
- Юта
- Богданович (17), Конли (12), Гобер (10), Митчелл (7), О'Нил (2) – старт; Кларксон (12), Хауз (2), Уайтсайд (2), Эрнангомес (0).
В серии ничья – 1-1
- Дата проведения
- 22 апреля, 05.00, «Ball Arena»
- Денвер
- Йокич (12), Бартон (5), Моррис (4), Гордон (2), Грин (0) – старт; Казинс (4), Риверс (3), Форбс (2), Грин (0), Хайлэнд (0), Кампаццо (0).
«Голден Стэйт» ведет в серии – 2-0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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