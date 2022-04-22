НБА. Плей-офф. «Миннесота» примет «Мемфис», «Юта» – «Даллас», «Денвер» – «Голден Стэйт»

Теги результаты Даллас Денвер Голден Стэйт Мемфис Миннесота НБА Юта НБА плей-офф Баскетбол

В четверг, 21 апреля, состоятся три матча первого раунда плей-офф НБА сезона-2021/22.

«Миннесота» Таунса примет на своей площадке «Мемфис» Морэнта (1-1). «Юта» встретится дома с «Далласом» (1-1).

«Денвер» Йокича попытается сократить отставание в серии с «Голден Стэйт» (0-2).

НБА

Плей-офф

Первый раунд

Миннесота – Мемфис 95:104 (39:21, 12:23, 32:23, 12:37)
Дата проведения
22 апреля, 02.30, «Target Center»
Онлайн матча
Миннесота
Расселл (22 + 8 передач), Эдвардс (19 + 7 подборов), Беверли (14), Вандербилт (10 + 13 подборов), Таунс (8 + 5 блок-шотов) – старт; Бизли (11), Макдэниэлс (8), Рид (3), Монро (0), Принс (0).
Мемфис
Бэйн (26), Морэнт (16 + 10 подборов + 10 передач + 7 потерь), Брукс (11), Джарен Джексон (6 + 7 подборов), Андерсон (4) – старт; Кларк (20 + 8 подборов), Джонс (11), Уильямс (5), Тиллман (5), Мелтон (0).

В серии ничья – 1-1

Юта – Даллас 64:78 (3 четверть)
Дата проведения
22 апреля, 04.00, «Vivint Smart Home Arena»
Онлайн матча
Юта
Богданович (17), Конли (12), Гобер (10), Митчелл (7), О'Нил (2) – старт; Кларксон (12), Хауз (2), Уайтсайд (2), Эрнангомес (0).
Даллас
Брансон (18), Буллок (10), Динуидди (8), Финни-Смит (4), Пауэлл (0) – старт; Клебер (13), Бертанс (12), Грин (10 + 6 передач), Берк (3).

В серии ничья – 1-1

Денвер – Голден Стэйт 32:37 (2 четверть)
Дата проведения
22 апреля, 05.00, «Ball Arena»
Онлайн матча
Денвер
Йокич (12), Бартон (5), Моррис (4), Гордон (2), Грин (0) – старт; Казинс (4), Риверс (3), Форбс (2), Грин (0), Хайлэнд (0), Кампаццо (0).
Голден Стэйт
Пул (11), Томпсон (7), Грин (5), Уиггинс (2), Луни (0) – старт; Карри (7), Пэйтон (5), Игудала (0), Бьелица (0), Портер (0).

«Голден Стэйт» ведет в серии – 2-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

«Финикс» ворвался в плей-офф с диким преимуществом над остальными. Есть сомнения, что они возьмут титул?

Мы же обещали огонь в этой серии! «Селтикс» отбились от камбэка «Нетс» и впервые в истории взяли домашний матч плей-офф броском с сиреной

До шестнадцати – и в вечность. Серия с «Новым Орлеаном», матч первый

Серия «Бостон» – «Бруклин» украсит первый раунд плей-офф НБА. Здесь все: реванш, ненависть, дружба, битва разных стилей и стратегий

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные