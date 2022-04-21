Кайри Ирвинг – о перспективах «Селтикс»: «Их окно открывается»

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Разыгрывающий «Нетс» Кайри Ирвинг отдал должное «Селтикс» после поражения во втором матче серии плей-офф (107:114, 0-2).

«Я вообще не удивлен такой игре от «Бостона». Сейчас подходящее для них время. Окно для этих молодых парней открывается.

Парни молоды, но в то же время обладают опытом. Они прошли вместе через сезоны, через серии, через сражения. Я и сам был частью этого, а сейчас нахожусь по другую сторону баррикад, играю против здоровых «Селтикс», пусть и без Роберта Уильямса. Но мы видим, с каким воодушевлением они выходят. Их подход к игре изменился», – заявил Ирвинг.

Серия «Бостон» – «Бруклин» украсит первый раунд плей-офф НБА. Здесь все: реванш, ненависть, дружба, битва разных стилей и стратегий

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