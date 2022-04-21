Кайри Ирвинг перекусил во время матча с «Селтикс» после захода солнца. Он постится в Рамадан

В апреле для всех мусульман мира наступил месяц Рамадан – время обязательного поста. Верующие воздерживаются от приема пищи и питья от рассвета до заката.

Звездный разыгрывающий «Нетс» постится в Рамадан. Первый прием пищи в среду в день второго матча серии плей-офф с «Селтикс» для Кайри оказался возможным непосредственно по ходу игры, когда зашло солнце.

Ирвинг в проигранной встрече (107:114, 0-2) реализовал 4 из 13 с игры, набрав 10 очков и 8 подборов за 40 минут. Во второй половине он всего один раз забросил с игры (1 из 7).

Серия «Бостон» – «Бруклин» украсит первый раунд плей-офф НБА. Здесь все: реванш, ненависть, дружба, битва разных стилей и стратегий