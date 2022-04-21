Сергей Кущенко: «Легионеры из клубов поразъехались, а качественной замены им нет»

Президент Лиги ВТБ Сергей Кущенко заявил, что задача молодежного проекта лиги заключается в подготовке игроков для клубов, у которых нет качественной замены уехавшим легионерам.

«Молодежная Единая лига ВТБ позволяет естественным образом развивать российских игроков. Для клубов нашей лиги – не только российских. Сегодняшняя ситуация как раз требует большего внимания на развитие наших, российских игроков. И здесь надо отметить, что обнажилась проблема: легионеры из клубов поразъехались, а качественной замены им нет.

Задача этого проекта – развить игроков для клубов Единой лиги ВТБ, и мы надеемся на возврат национальных сборных в международные турниры, и всю эту молодежь, прошедшую через сито клубов, ждем там. Единая лига ВТБ каждый сезон все больше удивляет внимания организации молодежных соревнований, где должно быть максимальное внимание на судейство, подготовку, организацию», – передает слова Кущенко ТАСС.

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