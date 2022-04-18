Сергей Кущенко: «Будем надеяться, что сухих серий в первом раунде плей-офф Лиги ВТБ не будет»

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко выразил надежду, что в 1/4 финала плей-офф не будет сухих серий.

«Пермская игра в последнем туре показала настрой команд перед плей-офф. Матч «Пармы» при полном стадионе – было 6 372 болельщика, и игра по накалу была очень интересной, с драматической концовкой. Уверен, что нижняя четверка команд, вышедших в плей-офф, готова биться с более сильными соперниками из верхней четверки.

Ждем ярких игр, все команды из нижней четверки дома играют на высоком уровне, для своих фанатов и выкладываются по полной. Будем надеяться, что сухих серий в первом круге не будет», – сказал Кущенко.

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