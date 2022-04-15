Сергей Кущенко: «Нужно разрешить рекламу и продажу пива на аренах»

Президент Лиги ВТБ Сергей Кущенко рассказал, какие меры необходимо принять для дальнейшего развития лиги, а также назвал проблемы, для решения которых лига нуждается в поддержке от государства.

«Были приняты беспрецедентные меры после отъезда легионеров, быстро поправили регламенты. Лигам нужно искать новые рынки для своего развития, они должны поддерживать свой международный статус. Единая лига ВТБ имеет достаточно предложений, но они все находятся в стадии разработки, так как надо быть очень осторожным.

Есть и основные риски, они выявлены нами по всем основным направлениям. Это логистика, экипировка, оборудования для арен. Ведется работа с российскими компаниями. Кто может заменить тот или иной сегмент. Взаимодействие с иностранными клубами находится в непростой коммуникации, но оно ведётся. Клубы и лиги теряют финансирование, уходят спонсоры и технические спонсоры.

Хочу отметить два момента, по которым сегодня нужна поддержка от государства. Это участие легионеров высокого уровня. Лигам необходимо уже сейчас давать гарантии получения легионерам выплат по контрактам. Нужен простой и гарантированный механизм выплат.

Вторая проблема — большинство иностранных спонсоров и вещателей не продлят контракты, количество российских спонсоров сократится. Нужны преференции для российских спонсоров, необходимо сохранить доходы российских лиг от букмекеров. Законодательно надо расширить допустимые категории рекламы. Нужно разрешить рекламу и продажу пива на аренах», – заявил Кущенко.

Переход из футбола, сомнения в себе и уход из интерната: как Влад Емченко дорос до основы «Локо» и сборной