Перед решающими матчами «Финала восьми» молодежной Лиги ВТБ состоится студия с Загдаем

Автор программы «Вид Сверху» Никита Загдай станет ведущим студии в московском «Баскет-Холле», где с 19 по 21 апреля проходит «Финал восьми» молодежной Лиги ВТБ.
Загдай вместе с гостями студии обсудит финал и матч за 3-е место турнира.
Студию посетят генеральный директор Лиги Илона Корстин и президент Сергей Кущенко. Начало – 16:00 (мск).
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Расписание финала и матча за 3-е место «Финала восьми»:
16:30. Матч за 3-е место МБА-2 – «Химки-2»
19:00. Финал «Зенит-М» – «ЦСКА-Юниор»