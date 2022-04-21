Сергей Кущенко: «Будущее в «молодежке». Поэтому мы так старательно поднимаем уровень турнира»

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко поделился мнением об организации «Финала восьми» Единой молодежной Лиги в Москве.

«Московский баскетбол за последнее время сделал качественный рывок в плане организации всей системы. Она стала давать результаты. Она стала заставлять обращать на себя внимание. Именно поэтому проведение «Финала восьми» мы решили отдать в этом году клубу .

Организация «Финала восьми» в Москве по-настоящему топовая. Все вопросы решаются очень быстро. «Зенит» в прошлом году также проводил турнир на высочайшем уровне. И задача Лиги ВТБ следовать выбранному слогану – «будущее здесь». Будущее действительно в «молодежке». Поэтому мы так старательно поднимаем и уровень турнира, а также уровень его организации. Здесь почти все как у больших команд. Финальный матч вообще покажут на федеральном канале! Да, ситуация немного помогла, но ведь и посмотреть есть на что», – заявил Кущенко.

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