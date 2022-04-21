НБА. Плей-офф. «Бостон» снова победил «Бруклин», бросок Эмбиида позволил «Филадельфии» выиграть у «Торонто», «Чикаго» сравнял счет в серии с «Милуоки»

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В среду, 21 апреля, состоялись три матча первого раунда плей-офф НБА сезона-2021/22.

«Бостон» на своей арене победил «Бруклин» (2-0). «Филадельфия» на выезде обыграла «Торонто» благодаря 3-очковому Джоэла Эмбиида в овертайме (3-0).

«Милуоки» в домашней встрече уступил «Чикаго» (1-1).

НБА

Плей-офф

Первый раунд

Бостон – Бруклин 114:107 (24:33, 31:32, 30:25, 29:17)
Дата проведения
21 апреля, 02.00, «TD Garden»
Онлайн матча
Бостон
Браун (22 + 6 передач), Тейтум (19 + 10 передач), Хорфорд (16), Тайс (15), Смарт (12) – старт; Г. Уильямс (17), Притчард (10), Уайт (3).
Бруклин
Дюрэнт (27 + 6 потерь), Браун (23 + 8 подборов), Сет Карри (16), Ирвинг (10 + 8 подборов), Драммонд (5) – старт; Драгич (18), Миллс (5), Клэкстон (3), Шарп (0), Эдвардс (0), Томас (0).

«Бостон» ведет в серии – 2-0

Торонто – Филадельфия 101:104 OT (29:19, 27:27, 19:28, 20:21, 6:9)
Дата проведения
21 апреля, 03.00, «Scotiabank Arena»
Онлайн матча
Торонто
Ануноби (26), Трент (24), Ванвлит (12 + 9 передач), Сиакам (12), Берч (2) – старт; Ачиува (20), Буше (3), Янг (2), Флинн (0).
Филадельфия
Эмбиид (33 + 13 подборов + 6 потерь), Макси (19 + 5 потерь), Харден (19 + 10 передач), Харрис (11 + 12 подборов), Грин (9 + 7 подборов) – старт; Ньянг (9), Рид (2), Милтон (2), Джордан (0).

«Филадельфия» ведет в серии – 3-0

Милуоки – Чикаго 110:114 (28:29, 21:34, 31:24, 30:27)
Дата проведения
21 апреля, 04.30, «Fiserv Forum»
Онлайн матча
Милуоки
Я. Адетокумбо (33 + 18 подборов + 9 передач), Б. Лопес (25), Миддлтон (18 + 8 передач), Холидэй (15 + 6 передач + 6 потерь), Мэттьюз (11) – старт; Аллен (3), Коннотон (3), Портис (2), Картер (0), Ибака (0).
Чикаго
Дерозан (41 + 7 подборов), Вучевич (24 + 13 подборов), Лавин (20), Уильямс (10 + 9 подборов), Карузо (9 + 10 передач) – старт; Уайт (5), Джонс (3), Грин (2), Досунму (0), Томпсон (0).

Счет в серии – 1-1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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