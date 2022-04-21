НБА. Плей-офф. «Бостон» снова победил «Бруклин», бросок Эмбиида позволил «Филадельфии» выиграть у «Торонто», «Чикаго» сравнял счет в серии с «Милуоки»

В среду, 21 апреля, состоялись три матча первого раунда плей-офф НБА сезона-2021/22.

«Бостон» на своей арене победил «Бруклин» (2-0). «Филадельфия» на выезде обыграла «Торонто» благодаря 3-очковому Джоэла Эмбиида в овертайме (3-0).

«Милуоки» в домашней встрече уступил (1-1).

НБА

Первый раунд

«Бостон» ведет в серии – 2-0

ведет в серии – 3-0

Счет в серии – 1-1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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