НБА. Плей-офф. «Бостон» снова победил «Бруклин», бросок Эмбиида позволил «Филадельфии» выиграть у «Торонто», «Чикаго» сравнял счет в серии с «Милуоки»

В среду, 21 апреля, состоялись три матча первого раунда плей-офф НБА сезона-2021/22.
«Бостон» на своей арене победил «Бруклин» (2-0). «Филадельфия» на выезде обыграла «Торонто» благодаря 3-очковому Джоэла Эмбиида в овертайме (3-0).
«Милуоки» в домашней встрече уступил «Чикаго» (1-1).
НБА
Первый раунд
- Дата проведения
- 21 апреля, 02.00, «TD Garden»
- Бостон
- Браун (22 + 6 передач), Тейтум (19 + 10 передач), Хорфорд (16), Тайс (15), Смарт (12) – старт; Г. Уильямс (17), Притчард (10), Уайт (3).
«Бостон» ведет в серии – 2-0
- Дата проведения
- 21 апреля, 03.00, «Scotiabank Arena»
- Торонто
- Ануноби (26), Трент (24), Ванвлит (12 + 9 передач), Сиакам (12), Берч (2) – старт; Ачиува (20), Буше (3), Янг (2), Флинн (0).
«Филадельфия» ведет в серии – 3-0
- Дата проведения
- 21 апреля, 04.30, «Fiserv Forum»
- Милуоки
- Я. Адетокумбо (33 + 18 подборов + 9 передач), Б. Лопес (25), Миддлтон (18 + 8 передач), Холидэй (15 + 6 передач + 6 потерь), Мэттьюз (11) – старт; Аллен (3), Коннотон (3), Портис (2), Картер (0), Ибака (0).
Счет в серии – 1-1
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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