Александр Ганькевич не поможет «Нижнему Новгороду» в серии плей-офф с ЦСКА

Форвард «Нижнего Новгорода» пропустит четвертьфинальную серию плей-офф Единой лиги ВТБ против ЦСКА, сообщает Telegram-канал «Свободный агент». Игрок испытывает проблемы со спиной.

В предпоследнем матче регулярного чемпионата против «Локомотива-Кубань» 12 апреля Ганькевич играл на обезболивающих, а во встрече с «Пармой» 17 апреля форвард и вовсе не смог выйти на площадку.

Серия плей-офф до трех побед – начнется 22 апреля.

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