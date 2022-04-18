Стало известно расписание матчей 1/4 финала плей-офф Лиги ВТБ

лига ВТБ опубликовала даты и время матчей 1/4 финала плей-офф сезона-2021/22.

В сериях до трех побед встретятся — «Нижний Новгород», — «Енисей», — «Автодор» и «Локомотив-Кубань» — «Парма-Парибет». Серии пройдут по схеме «2-2-1». Матчи начинаются на площадке команды с более высоким посевом.

(1) ЦСКА — (8) 1-я игра — 22 апреля, 20:00 (мск) ЦСКА — «Нижний Новгород», в Москве 2-я игра — 24 апреля, 15:00 (мск) ЦСКА — «Нижний Новгород», в Москве 3-я игра — 27 апреля, 20:00 (мск) «Нижний Новгород» — ЦСКА, в Нижнем Новгороде 4-я игра — 29 апреля, 20:00 (мск) «Нижний Новгород» — ЦСКА, в Нижнем Новгороде (*) 5-я игра — 2 мая, 14:00 (мск) ЦСКА — «Нижний Новгород», в Москве (*)

(2) «Зенит» — (7) «Енисей» 1-я игра — 23 апреля, 14:00 (мск) «Зенит» — «Енисей», в Санкт-Петербурге 2-я игра — 25 апреля, 20:00 (мск) «Зенит» — «Енисей», в Санкт-Петербурге 3-я игра — 28 апреля, 16:00 (мск) «Енисей» — «Зенит», в Красноярске 4-я игра — 30 апреля, 14:00 (мск) «Енисей» — «Зенит», в Красноярске (*) 5-я игра — 3 мая, 16:00 (мск) «Зенит» — «Енисей», в Санкт-Петербурге (*)

(3) УНИКС — (6) «Автодор» 1-я игра — 23 апреля, 18:00 (мск) УНИКС — «Автодор», в Казани 2-я игра — 25 апреля, 19:00 (мск) УНИКС — «Автодор», в Казани 3-я игра — 29 апреля, 19:00 (мск) «Автодор» — УНИКС, в Саратове 4-я игра — 30 апреля, 16:00 (мск) «Автодор» — УНИКС, в Саратове (*) 5-я игра — 3 мая, 18:00 (мск) УНИКС — «Автодор», в Казани (*)

(4) «Локомотив-Кубань» — (5) «ПАРМА-ПАРИБЕТ» 1-я игра — 22 апреля, 19:30 (мск) «Локомотив-Кубань» — «ПАРМА-ПАРИБЕТ», в Краснодаре 2-я игра — 24 апреля, 17:00 (мск) «Локомотив-Кубань» — «ПАРМА-ПАРИБЕТ», в Краснодаре 3-я игра — 27 апреля, 18:00 (мск) «ПАРМА-ПАРИБЕТ» — «Локомотив-Кубань», в Перми 4-я игра — 29 апреля, 17:00 (мск) «ПАРМА-ПАРИБЕТ» — «Локомотив-Кубань», в Перми (*) 5-я игра — 2 мая, 16:00 (мск) «Локомотив-Кубань» — «ПАРМА-ПАРИБЕТ», в Краснодаре (*)

(*) — если понадобится

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