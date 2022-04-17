Вячеслав Шушаков: «Разобрали лидеров «НН» и добились за счет этого победы»

Главный тренер «Пармы» отметил важность игры на щите в матче против «Нижнего Новгорода» (71:67) в Единой лиге ВТБ.

«На самом деле нам было важно не проваливаться в первые две четверти, но, к сожалению, выполнить эту установку не удалось из-за подборов. Наши маленькие игроки забывали помогать большим на щитах, чтобы у соперника не было легких очков.

За вторую половину мы дали сопернику подобрать всего 4 раза. Включились в игре в защите, разобрали их лидеров, стали делать больше замен и за счет этого добились победы», – сказал Шушаков.

завершила регулярный чемпионат ра пятом месте (10-8) и сыграет с «Локомотивом-Кубань» в 1/4 финала лиги ВТБ.

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