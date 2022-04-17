Зоран Лукич: «Парма» играла за Пермь, за своих болельщиков»

Главный тренер «Нижнего Новгорода» был впечатлен атмосферой гостевого матча против «Пармы» (67:71) в Единой лиге ВТБ.

«Поздравляю с победой. Соперник играл за Пермь, за своих болельщиков, которые заполнили арену. Вот из-за этого все и играют в баскетбол.

Да, игра была ровной, но наша ротация оказалась очень короткой. Нам нужно довести сезон до конца и понять из-за чего произошли такие ошибки», – сказал Лукич.

После сегодняшнего поражения «НН» опустился на итоговое восьмое место (6-12) в регулярном чемпионате лиги ВТБ и сыграет в 1/4 финала против .

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