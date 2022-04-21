Бен Симмонс имеет хорошие шансы сыграть в 4-м матче с «Бостоном» (ESPN)

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Достигнутый разыгрывающим «Нетс» Беном Симмонсом на этой неделе прогресс позволяет называть четвертый матч серии первого раунда против «Селтикс» (0-2) реалистичной датой дебюта австралийца в сезоне.

Об этом сообщает ESPN со ссылкой на источники.

Четвертый матч серии состоится в понедельник. На данный момент не исключен выход Симмонса и в третьей встрече в субботу, но этот вариант называется менее вероятным.

Симмонс восстанавливается после повреждения спины и пока не играл в этом сезоне.

Серия «Бостон» – «Бруклин» украсит первый раунд плей-офф НБА. Здесь все: реванш, ненависть, дружба, битва разных стилей и стратегий

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