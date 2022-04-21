Кевин Дюрэнт реализовал 4 из 17 с игры при 6 потерях во 2-м матче с «Селтикс»

Звездный форвард «Нетс» неудачно провел второй матч серии плей-офф с «Селтикс» (107:114, 0-2).

Дюрэнт реализовал 4 из 17 с игры (18 из 20 с линии) при 6 потерях за 42 минуты. На счету лидера «Бруклина» 27 очков, 4 подбора и 5 передач.

Во второй половине Кевин смазал все 10 бросков с игры (впервые в карьере).

«Они хорошо справились, не позволили мне набрать привычные очки, ограничили количество моих бросков. Теперь я должен ответить на это, разобраться с ситуацией», – заявил Дюрэнт.

Еще один звездный игрок «Нетс» реализовал 4 из 13 с игры, набрав 10 очков и 8 подборов за 40 минут. Во второй половине он всего один раз забросил с игры (1 из 7).

Серия «Бостон» – «Бруклин» украсит первый раунд плей-офф НБА. Здесь все: реванш, ненависть, дружба, битва разных стилей и стратегий