«Селтикс» отпраздновали ключевое попадание Смарта левой рукой во 2-м матче с «Нетс»

Теги Бостон Бруклин НБА видео НБА плей-офф Маркус Смарт Джейлен Браун Баскетбол

«Бостон» во втором матче серии с «Бруклином» отыграл 17 очков отставания и победил со счетом 114:107 (2-0).

За 1 минуту и 9 секунд до сирены Маркус Смарт забросил на исходе владения в проходе левой рукой, закрепив преимущество своей команды (110:100).

Смарт после точного броска поднял и начал указывать на свою левую руку, к нему присоединился Джейлен Браун.

На счету обладателя приза «Мистер замок» 12 очков и 5 передач.

Серия «Бостон» – «Бруклин» украсит первый раунд плей-офф НБА. Здесь все: реванш, ненависть, дружба, битва разных стилей и стратегий

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные