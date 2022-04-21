Мэджик Джонсон: «Впечатлен защитой «Бостона»

Легендарный игрок НБА Мэджик Джонсон подвел итоги второго матча серии плей-офф – (114:107, 2-0).

«Весьма впечатлен защитой «Бостона», особенно в четвертой четверти!

«Нетс» не смогли ничего показать в решающей четверти. Защита «Селтикс» не позволяла им проводить в атаке то, что они пытались. В итоге они в основном сбились на игру один на один.

У Кевина Дюрэнта снова проблемы с реализацией. «Нетс» победят только если он будет играть на своем уровне, то есть как суперзвезда!» – написал Джонсон в твиттере.

Во втором матче Дюрэнт реализовал лишь 4 из 17 с игры при 6 потерях.

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