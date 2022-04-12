Лука Дончич и Джейсон Тейтум возглавляют рейтинг звезд НБА до 25 лет по версии ESPN

ESPN представил рейтинг лучших игроков НБА моложе 25 лет, который был выбран путем голосования ведущих инсайдеров телеканала.
Разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич находится на первом месте, форвард «Бостона» Джейсон Тейтум идет вторым. Разыгрывающие Джа Морэнт и Трэй Янг занимают третье и четвертое места соответственно.
Топ-10 данного рейтинга выглядит следующим образом:
1. Лука Дончич (23 года, «Даллас»)
2. Джейсон Тейтум (24 года, «Бостон»)
3. Джа Морэнт (22 года, «Мемфис»)
4. Трей Янг (23 года, «Атланта»)
5. Ламело Болл (20 лет, «Шарлотт»)
6. Кейд Каннингем (20 лет, «Детройт»)
7. Зайон Уильямсон (21 год, «Новый Орлеан»)
8. Бэм Адебайо (24 года, «Майами»)
9. Дариус Гарлэнд (22 года, «Кливленд»)
10. Шэй Гилджес-Александер (23 года, «Оклахома»)
Всего в рейтинге 25 игроков, полный список можно посмотреть на сайте ESPN.