Лука Дончич и Джейсон Тейтум возглавляют рейтинг звезд НБА до 25 лет по версии ESPN

ESPN представил рейтинг лучших игроков НБА моложе 25 лет, который был выбран путем голосования ведущих инсайдеров телеканала.

Разыгрывающий Лука Дончич находится на первом месте, форвард Джейсон Тейтум идет вторым. Разыгрывающие Джа Морэнт и Трэй Янг занимают третье и четвертое места соответственно.

Топ-10 данного рейтинга выглядит следующим образом:

1. (23 года, «Даллас»)

2. Джейсон Тейтум (24 года, «Бостон»)

3. Джа Морэнт (22 года, «Мемфис»)

4. Трей Янг (23 года, «Атланта»)

5. Ламело Болл (20 лет, «Шарлотт»)

6. Кейд Каннингем (20 лет, «Детройт»)

7. Зайон Уильямсон (21 год, «Новый Орлеан»)

8. Бэм Адебайо (24 года, )

9. Дариус Гарлэнд (22 года, )

10. Шэй Гилджес-Александер (23 года, «Оклахома»)

Всего в рейтинге 25 игроков, полный список можно посмотреть на сайте ESPN.

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