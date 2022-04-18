Стали известны претенденты на награды НБА

В прямом эфире на TNT НБА официально объявила имена претендентов на индивидуальные призы за регулярный сезон-21/22.
Больше всего голосов журналистов набрали:
MVP – Никола Йокич («Денвер»), Джоэл Эмбиид («Филадельфия»), Яннис Адетокумбо («Милуоки»)
Лучший новичок – Эван Мобли («Кливленд»), Скотти Барнс («Торонто»), Кэйд Каннингем («Детройт»)
Лучший шестой – Тайлер Хирро («Майами»), Кэм Джонсон («Финикс»), Кевин Лав («Кливленд»)
Лучший защитник – Микэл Бриджес («Финикс»), Руди Гобер («Юта»), Маркус Смарт («Бостон»)
Самый прогрессирующий – Джа Морэнт («Мемфис»), Дариус Гарлэнд («Кливленд»), Деджонте Мюррэй («Сан-Антонио»)
Тренер года – Тэйлор Дженкинс («Мемфис»), Эрик Споэльстра («Майами»), Монти Уильямс («Финикс»)
Церемония вручения призов состоится в июне, после окончания финальной серии.
Йокич – MVP, Барнс – лучший новичок, Дженкинс – тренер года. Раздаем награды за регулярку НБА
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