Стали известны претенденты на награды НБА

Теги Бостон Кливленд Денвер Детройт Мемфис Майами Милуоки Филадельфия Финикс Торонто НБА Юта Кевин Лав Монти Уильямс Руди Гобер Маркус Смарт Яннис Адетокумбо Джоэл Эмбиид Никола Йокич Деджонте Мюррэй Микэл Бриджес Джа Морэнт Тэйлор Дженкинс Дариус Гарлэнд Тайлер Хирро Кэмерон Джонсон Кейд Каннингем Эван Мобли Скотти Барнс Баскетбол

В прямом эфире на TNT НБА официально объявила имена претендентов на индивидуальные призы за регулярный сезон-21/22.

Больше всего голосов журналистов набрали:

MVP – Никола Йокич («Денвер»), Джоэл Эмбиид («Филадельфия»), Яннис Адетокумбо («Милуоки»)

Лучший новичок – Эван Мобли («Кливленд»), Скотти Барнс («Торонто»), Кэйд Каннингем («Детройт»)

Лучший шестой – Тайлер Хирро («Майами»), Кэм Джонсон («Финикс»), Кевин Лав («Кливленд»)

Лучший защитник – Микэл Бриджес («Финикс»), Руди Гобер («Юта»), Маркус Смарт («Бостон»)

Самый прогрессирующий – Джа Морэнт («Мемфис»), Дариус Гарлэнд («Кливленд»), Деджонте Мюррэй («Сан-Антонио»)

Тренер года – Тэйлор Дженкинс («Мемфис»), Эрик Споэльстра («Майами»), Монти Уильямс («Финикс»)

Церемония вручения призов состоится в июне, после окончания финальной серии.

 

Йокич – MVP, Барнс – лучший новичок, Дженкинс – тренер года. Раздаем награды за регулярку НБА

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные