Никола Йокич ‐ лидер гонки за MVP, Маркус Смарт – за DPOY (HoopsHype)

Американский баскетбольный портал HoopsHype провел исследование результатов голосования за индивидуальные награды НБА-2022.
Ниже приведены игроки, которые собрали наибольшее количество голосов 24 журналистов, решения которых стали известны HoopsHype:
Самый ценный игрок – Никола Йокич, «Денвер»
Лучший оборонительный игрок – Маркус Смарт, «Бостон»
Самый прогрессирующий игрок – Джа Морэнт, «Мемфис»
Лучший шестой игрок – Тайлер Хирро, «Майами»
Лучший новичок сезона – Эван Мобли, «Кливленд»
Лучший тренер сезона – Монти Уильямс, «Финикс»
Официальные итоги голосования будут получены путем опроса 100 спортивных журналистов.
Йокич – MVP, Барнс – лучший новичок, Дженкинс – тренер года. Раздаем награды за регулярку НБА