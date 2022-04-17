Никола Йокич ‐ лидер гонки за MVP, Маркус Смарт – за DPOY (HoopsHype)

Американский баскетбольный портал HoopsHype провел исследование результатов голосования за индивидуальные награды НБА-2022.

Ниже приведены игроки, которые собрали наибольшее количество голосов 24 журналистов, решения которых стали известны HoopsHype:

Самый ценный игрок – Никола Йокич,

Лучший оборонительный игрок – Маркус Смарт,

Самый прогрессирующий игрок – Джа Морэнт, «Мемфис»

Лучший шестой игрок – Тайлер Хирро,

Лучший новичок сезона – Эван Мобли,

Лучший тренер сезона – Монти Уильямс,

Официальные итоги голосования будут получены путем опроса 100 спортивных журналистов.

Йокич – MVP, Барнс – лучший новичок, Дженкинс – тренер года. Раздаем награды за регулярку НБА