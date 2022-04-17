Никола Йокич ‐ лидер гонки за MVP, Маркус Смарт – за DPOY (HoopsHype)

Теги Бостон Кливленд Денвер Мемфис Майами Финикс НБА Монти Уильямс Маркус Смарт Никола Йокич Джа Морэнт Тайлер Хирро Эван Мобли Баскетбол

Американский баскетбольный портал HoopsHype провел исследование результатов голосования за индивидуальные награды НБА-2022.

Ниже приведены игроки, которые собрали наибольшее количество голосов 24 журналистов, решения которых стали известны HoopsHype:

Самый ценный игрок – Никола Йокич, «Денвер»

Лучший оборонительный игрок – Маркус Смарт, «Бостон»

Самый прогрессирующий игрок – Джа Морэнт, «Мемфис»

Лучший шестой игрок – Тайлер Хирро, «Майами»

Лучший новичок сезона – Эван Мобли, «Кливленд»

Лучший тренер сезона – Монти Уильямс, «Финикс»

Официальные итоги голосования будут получены путем опроса 100 спортивных журналистов.

Йокич – MVP, Барнс – лучший новичок, Дженкинс – тренер года. Раздаем награды за регулярку НБА

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