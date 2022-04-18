Бэм Адебайо – о непопадании в число претендентов на награду лучшему защищающемуся: «Это неуважение»

Центровой резко высказался о невключении его в тройку претендентов на награду «Лучший игрок оборонительного плана».

«Очевидно, что это неуважение. По-моему, я умею все, что делают двое из трех, кроме того, что я большой игрок.

Все трое появляются на телевидении чаще, чем я, так что это было ожидаемо. У них больше матчей, транслируемых по телевидению, они получают больше внимания, о них больше говорят. Никто не хочет о нас говорить, так что все равно», – сказал Адебайо.

Претенденты на награду «Лучший игрок оборонительного плана» – Микэл Бриджес («Финикс»), Руди Гобер («Юта»), Маркус Смарт («Бостон»).

Йокич – MVP, Барнс – лучший новичок, Дженкинс – тренер года. Раздаем награды за регулярку НБА