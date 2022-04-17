Бэм Адебайо вышел из карантина и сыграет в 1-м матче против «Атланты»

Центровой вышел из карантина по накануне стартового матча первого раунда плей-офф против «Атланты».

«Хит», занявший первое место в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата, встретится с «Хоукс», которые добыли путевку в плей-офф, обыграв «Кавальерс» и «Хорнетс» в турнире плей-ин.

Адебайо заявил, что не испытывал симптомы заболевания, пока находился в антиковидном протоколе, и планирует сыграть в первом матче серии, который состоится в воскресенье.

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