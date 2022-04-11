Бэм Адебайо помещен в ковид-протокол НБА

Форвард помещен в протокол НБА по здоровью и безопасности.

Таким образом, игрок не примет участие в заключительной встрече регулярного чемпионата против и рискует пропустить матчи первого раунда плей-офф, который начинается 16 апреля.

В нынешнем сезоне Адебайо набирает 19,1 очка, а также совершает 10,1 подбора и 3,4 передачи в среднем за игру.

«Хит» обеспечили себе первое место в таблице Восточной конференции.

Гонка за титулом НБА: «Финикс» в режиме терминатора, «Голден Стэйт» на тренерской тяге, «Милуоки» – лучший на Востоке