Донован Митчелл: «Верю, что Гобер выиграет награду лучшему игру в защите»

Защитник «Юты» прокомментировал включение его партнера по команде в тройку претендентов на награду «Лучший игрок оборонительного плана».

«Вы удивлены? Я нет.

Он этим занимается с тех пор, как я пришел в команду. Он защищает кольцо, отлично играет в обороне. Я верю, что он выиграет эту награду. Мы все верим в это, он верит в это, и самое главное, что он показывает это на площадке.

В прошлом матче он наглядно показал, что он из себя представляет. Он сделал всего один или два броска за весь матч, но был самым эффективным игроком в защите. И он растет с каждым годом. Надеюсь, что он не получает награду не потому, что всем надоело за него голосовать», – сказал Митчелл.

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