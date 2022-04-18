Лука Дончич поучаствовал в бросковой разминке «Далласа». Участие во 2-м матче по-прежнему маловероятно

Разыгрывающий принял участие в бросковой разминке команды и был более активен, чем на предыдущих тренировках, сообщает Eurohoops. Словенец побросал с дальней дистанции и слегка попрыгал.

Тем не менее, по словам главного тренера «Мэверикс» Джейсона Кидда, участие Дончича во втором матче серии первого раунда плей-офф против «Юты» (0-1) остается маловероятным.

Дончич пропустил первую встречу серии из-за растяжения икроножной мышцы.

Серия «Бостон» – «Бруклин» украсит первый раунд плей-офф НБА. Здесь все: реванш, ненависть, дружба, битва разных стилей и стратегий