Лука Дончич вряд ли сыграет во 2-м матче серии с «Ютой»

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Лидер «Мэверикс» Лука Дончич вряд ли сможет выйти на площадку во втором матче серии первого раунда плей-офф с «Ютой» (0-1) в понедельник.

Дончича беспокоит растяжение икроножной мышцы, он уже пропустил первую встречу.

«Даллас» пока не объявлял, что Лука не сыграет, но, как сообщают источники ESPN, словенец в короткий срок должен достичь существенного прогресса в восстановлении, чтобы ему разрешили дебютировать в плей-офф-2022 уже в понедельник.

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