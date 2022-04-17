Джейсон Кидд – о сроках восстановления Дончича: «Посмотрим, как он будет чувствовать себя завтра»

Главный тренер прокомментировал готовность разыгрывающего вернуться в строй после травмы.

«Вчера был еще один хороший день, поэтому сегодня он вернулся на площадку, это хорошо. Посмотрим, как он будет чувствовать себя завтра», – сказал Кидд.

Участие Дончича во втором матче плей-офф с «Ютой» 18 апреля находится под вопросом.

Словенец восстанавливается после растяжения икроножной мышцы, которое он получил в игре против 10 апреля.

Йокич против «Голден Стэйт», Кайри против «Бостона». Все о парах первого раунда плей-офф НБА