Джейсон Кидд – о сроках восстановления Дончича: «Посмотрим, как он будет чувствовать себя завтра»

Теги травмы Даллас Джейсон Кидд Сан-Антонио НБА Юта НБА плей-офф Лука Дончич Баскетбол

Главный тренер «Далласа» Джейсон Кидд прокомментировал готовность разыгрывающего Луки Дончича вернуться в строй после травмы.

«Вчера был еще один хороший день, поэтому сегодня он вернулся на площадку, это хорошо. Посмотрим, как он будет чувствовать себя завтра», – сказал Кидд.

Участие Дончича во втором матче плей-офф с «Ютой» 18 апреля находится под вопросом.

Словенец восстанавливается после растяжения икроножной мышцы, которое он получил в игре против «Сан-Антонио» 10 апреля.

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