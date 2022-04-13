Док Риверс – о слухах про «Лейкерс»: «У меня уже есть работа. Мы хотим победить»

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Главный тренер «Филадельфии» Док Риверс прокомментировал слухи о том, что он может стать кандидатом на пост главного тренера «Лейкерс» в предстоящем межсезонье.

«У меня уже есть работа. Мы хотим победить», – заявил специалист.

Также Риверс отметил, что весь тренерский штаб доволен своей работой в «Филадельфии».

Риверс проводит второй сезон в качестве главного тренера «Сиксерс», и в обоих сезонах он выводил команду в плей-офф. «Филадельфия» заняла 4-е место в Восточной конференции и сыграет с «Торонто» в первом раунде плей-офф.

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