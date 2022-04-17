Док Риверс: «Скорость Тайриза Макси является ключевым фактором»

Теги Док Риверс Филадельфия Торонто НБА НБА плей-офф Тайриз Макси Баскетбол

Главный тренер «Филадельфии» Док Риверс прокомментировал 38 очков защитника Тайриза Макси в первом матче серии первого раунда плей-офф против «Торонто» (131:111, 1-0).

«Его скорость является ключевым фактором. Мы понимаем, что должны и дальше использовать его на открытом пространстве.

В некоторых матчах, возможно, он будет идти в проход, чтобы сделать скидку. Но сегодня он проходил, доходил до кольца и набирал очки», – сказал Риверс.

Плей-офф НБА стартует уже сегодня. Рассказываем, кто станет чемпионом в этом году

Йокич против «Голден Стэйт», Кайри против «Бостона». Все о парах первого раунда плей-офф НБА

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные