Док Риверс: «Скорость Тайриза Макси является ключевым фактором»

Главный тренер «Филадельфии» Док Риверс прокомментировал 38 очков защитника Тайриза Макси в первом матче серии первого раунда плей-офф против «Торонто» (131:111, 1-0).
«Его скорость является ключевым фактором. Мы понимаем, что должны и дальше использовать его на открытом пространстве.
В некоторых матчах, возможно, он будет идти в проход, чтобы сделать скидку. Но сегодня он проходил, доходил до кольца и набирал очки», – сказал Риверс.
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