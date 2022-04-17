Док Риверс: «Скорость Тайриза Макси является ключевым фактором»

Главный тренер «Филадельфии» прокомментировал 38 очков защитника в первом матче серии первого раунда плей-офф против (131:111, 1-0).

«Его скорость является ключевым фактором. Мы понимаем, что должны и дальше использовать его на открытом пространстве.

В некоторых матчах, возможно, он будет идти в проход, чтобы сделать скидку. Но сегодня он проходил, доходил до кольца и набирал очки», – сказал Риверс.

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