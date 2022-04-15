Эксперт: «Торонто» пройдет «Филадельфию». Харден уже не тот»

Эксперт The Volume Джейсон Тимпф объяснил, почему «Филадельфии» и Джоэла Эмбиида не удастся пройти в первом раунде плей-офф.

«И у , и у Джеймса Хардена есть довольно явные слабые места в их игре. Считаю, что намного превосходит как баскетбольный тренер, а значит, скорее уж он сможет ими воспользоваться, нежели Док сможет это скрыть.

Начнем с Эмбиида и его способности справляться с дабл-тимом. У «Рэпторс» максимально агрессивная защита, они всегда нагружают сильную сторону и устраивают множество дабл-тимов – особенно в таких противостояниях, как с Джоэлом. В этом сезоне Эмбиид справляется в таких ситуациях не лучшим образом. В трех матчах против «Рэпторс» на его счету всего 8 передач при 8 потерях. Его неспособность разбираться в подобных ситуациях будет вредить «Сиксерс».

Харден уже не тот, он больше не показывает свою пиковую игру. Я наблюдал это на протяжении всего сезона. Джеймс немного потерял на первом шаге, и это сильно усложняет все, что он делает на площадке. В 2018 году он реализовывал 40,1% бросков с ведения. В этом году – 32,9%. В 2018 году у него было по 3,9 попадания с игры из-под кольца за матч. В этом сезоне в «Сиксерс» этот показатель составляет 2,1 попадания. То есть почти в два раза меньше по сравнению с лучшими сезонами в карьере. Так что Джеймс Харден уже просто не тот. В сочетании с неспособностью Эмбиида справляться с ловушками это дает «Рэпторс» серьезный шанс на победу. Ставлю на них в шести матчах», – считает Тимпф.

Статистика регулярки: разные половины сезона, лидеры по очкам в играх и обновление приложения по энтропии