Никола Йокич: «Уорриорз» хорошо защищались, но мне нужно, по крайней мере, попадать лэй-апы»

Центровой после поражения от в 1-м матче серии первого раунда плей-офф (107:123, 0-1) воздержался от комментариев по поводу судейства и признал, что соперник хорошо играл против него в защите.

«Друг мой, я думаю, меня оштрафуют, если я отвечу. Я не могу ответить на этот вопрос.

Если честно, я никого не виню. Это часть игры. По-моему, я даже не очень часто жаловался судьям на жесткую защиту. Это часть игры.

«Уорриорз» очень хорошо защищались против меня. У них есть Дрэймонд Грин, дважды или трижды лучший защищающийся игрок лиги. Я смазал пару легких мячей, но они действительно хорошо опекали меня. Мне нужно прибавить и, по крайней мере, попадать лэй-апы и легкие мячи», – сказал Йокич.

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