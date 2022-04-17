Зоран Лукич: «Постарались максимально быстро перестроить игру после потери ключевых игроков»

Главный тренер «Нижнего Новгорода» накануне гостевого матча Лиги ВТБ против «Пармы» отметил, что его команда перестроила свою игру после потери ключевых игроков.

«В первую очередь хочу сказать, что мне очень нравится выступать в Перми, городе, который по-настоящему любит баскетбол. Насколько я уже знаю, на нашем матче ожидается аншлаг.

С уходом иностранных игроков успела вовремя скорректировать свой состав и продолжает достойно выступать в Лиге ВТБ. Я уверен, что в последнем матче регулярного чемпионата на своей площадке они захотят проявить свои лучшие качества перед родными болельщиками.

С другой стороны, за последние три тренировки мы постарались максимально быстро перестроить нашу игру после потери ключевых игроков и подготовиться к встрече с «Пармой». Надеюсь, мы успели это сделать. Наша команда вместе с тренерским штабом хотят дать настоящий бой сопернику и выиграть матч», – сказал Лукич.

Разыгрывающие «НН» и выбыли из-за травм как минимум на три недели.

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