ACB. «Бильбао» примет «Реал», «Баскония» сразится с «Мурсией» и другие матчи

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В среду, 13 апреля, в рамках регулярного чемпионата Испании пройдут четыре матча.

«Бильбао» примет «Реал», «Баскония» сразится с «Мурсией».

ACB

Регулярный чемпионат

Бильбао – Реал
Дата проведения
13 апреля, 20.00, «Бильбао Арена»
Онлайн матча

Битси Баскония – Мурсия
Дата проведения
13 апреля, 20.00, «Фернандо Буэса Арена»
Онлайн матча

Гран-Канария – Андорра
Дата проведения
13 апреля, 22.30, «Гран-Канария Арена»
Онлайн матча

Сарагоса – Обрадойро
Дата проведения
13 апреля, 22.30, «Príncipe Felipe Arena»
Онлайн матча

Положение команд: Барселона – 22-5, Реал – 19-8, Ховентуд – 18-9, Манреса – 18-9, Валенсия – 18-10, Тенерифе – 17-10, Мурсия – 16-12, Баскония – 15-12, Гран-Канария – 14-14, Бреоган– 13-14, Бильбао – 12-15,  Уникаха – 12-15, Фуэнлабрада – 10-17, Обрадойро – 9-18, Сан-Пабло Бургос – 8-19, Андорра – 8-19,  Сарагоса – 8-19, Бетис – 8-20.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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