ACB. «Бильбао» примет «Реал», «Баскония» сразится с «Мурсией» и другие матчи

В среду, 13 апреля, в рамках регулярного чемпионата Испании пройдут четыре матча.

«Бильбао» примет , сразится с «Мурсией».

ACB

Регулярный чемпионат

Положение команд: Барселона – 22-5, Реал – 19-8, Ховентуд – 18-9, Манреса – 18-9, Валенсия – 18-10, Тенерифе – 17-10, Мурсия – 16-12, Баскония – 15-12, – 14-14, Бреоган– 13-14, – 12-15, Уникаха – 12-15, Фуэнлабрада – 10-17, Обрадойро – 9-18, Сан-Пабло Бургос – 8-19, Андорра – 8-19, – 8-19, Бетис – 8-20.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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