ACB. «Бильбао» примет «Реал», «Баскония» сразится с «Мурсией» и другие матчи

В среду, 13 апреля, в рамках регулярного чемпионата Испании пройдут четыре матча.
«Бильбао» примет «Реал», «Баскония» сразится с «Мурсией».
ACB
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 13 апреля, 20.00, «Бильбао Арена»
- Дата проведения
- 13 апреля, 20.00, «Фернандо Буэса Арена»
- Дата проведения
- 13 апреля, 22.30, «Гран-Канария Арена»
- Дата проведения
- 13 апреля, 22.30, «Príncipe Felipe Arena»
Положение команд: Барселона – 22-5, Реал – 19-8, Ховентуд – 18-9, Манреса – 18-9, Валенсия – 18-10, Тенерифе – 17-10, Мурсия – 16-12, Баскония – 15-12, Гран-Канария – 14-14, Бреоган– 13-14, Бильбао – 12-15, Уникаха – 12-15, Фуэнлабрада – 10-17, Обрадойро – 9-18, Сан-Пабло Бургос – 8-19, Андорра – 8-19, Сарагоса – 8-19, Бетис – 8-20.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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