Единая лига ВТБ. ЦСКА в гостях сыграет с «Астаной», УНИКС примет «Автодор»

В воскресенье, 10 апреля, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ пройдут два матча.
Московский ЦСКА в гостях встретится с казахстанской «Астаной». Казанский УНИКС примет на своей площадке саратовский «Автодор».
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 10 апреля, 12.00, «Велотрек Сарыарка»
- Дата проведения
- 10 апреля, 14.00, «Баскет-холл»
Положение команд: ЦСКА – 13-3, Зенит – 13-4, УНИКС – 13-4, Автодор – 9-7, Локомотив-Кубань – 9-7, Парма-Парибет – 8-8, Нижний Новгород – 6-10, Енисей – 5-12, Цмоки-Минск – 3-13, Астана – 2-13, Зелена-Гура – 0-0, Калев – 0-0.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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