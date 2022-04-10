Единая лига ВТБ. ЦСКА в гостях сыграет с «Астаной», УНИКС примет «Автодор»

В воскресенье, 10 апреля, в рамках регулярного чемпионата лиги ВТБ пройдут два матча.

Московский ЦСКА в гостях встретится с казахстанской «Астаной». Казанский УНИКС примет на своей площадке саратовский .

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Регулярный чемпионат

Положение команд: ЦСКА – 13-3, Зенит – 13-4, УНИКС – 13-4, Автодор – 9-7, Локомотив-Кубань – 9-7, Парма-Парибет – 8-8, Нижний Новгород – 6-10, Енисей – 5-12, Цмоки-Минск – 3-13, – 2-13, Зелена-Гура – 0-0, Калев – 0-0.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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