Единая лига ВТБ. ЦСКА в гостях сыграет с «Астаной», УНИКС примет «Автодор»

Теги результаты ЦСКА УНИКС Автодор Единая лига ВТБ Астана Баскетбол

В воскресенье, 10 апреля, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ пройдут два матча.

Московский ЦСКА в гостях встретится с казахстанской «Астаной». Казанский УНИКС примет на своей площадке саратовский «Автодор».

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Астана – ЦСКА
Дата проведения
10 апреля, 12.00, «Велотрек Сарыарка»
Онлайн матча

УНИКС – Автодор
Дата проведения
10 апреля, 14.00, «Баскет-холл»
Онлайн матча

Положение команд: ЦСКА – 13-3, Зенит – 13-4, УНИКС – 13-4, Автодор – 9-7, Локомотив-Кубань – 9-7, Парма-Парибет – 8-8, Нижний Новгород – 6-10, Енисей – 5-12, Цмоки-Минск – 3-13, Астана – 2-13, Зелена-Гура – 0-0, Калев – 0-0.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Виктор Кейру: «Я был жесткий противник баскета, но Майкл Джордан умеет вдохновлять»

«Нахожусь в стране под санкциями, на качество моей жизни это никак не влияет». Антон Понкрашов открывает Иран

«Зенит» не повторяет ошибку УНИКСа, «Нижний» впервые побеждает в 2022-м, «Парма» – в плей-офф! Итоги недели в Лиге ВТБ

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные