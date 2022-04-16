Единая лига ВТБ. ЦСКА сыграет с «Цмоки-Минском», «Локомотив-Кубань» встретится с «Автодором»

В субботу, 16 апреля, в рамках регулярного чемпионата лиги ВТБ пройдут два матча.

Московский ЦСКА дома сыграет с белорусским «Цмоки-Минском», краснодарский примет саратовский .

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Положение команд: ЦСКА – 14-3, УНИКС – 14-4, Зенит – 14-4, Локомотив-Кубань – 10-7, Парма-Парибет – 9-8, Автодор – 9-8, Нижний Новгород – 6-11, Енисей – 5-12, – 3-14, Астана – 2-15, Зелена-Гура – 0-0, Калев – 0-0.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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