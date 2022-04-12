Единая лига ВТБ. «Локомотив-Кубань» сыграет с «Нижним Новгородом»

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Во вторник, 12 апреля, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ краснодарский «Локомотив-Кубань» примет «Нижний Новгород».

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Локомотив-Кубань – Нижний Новгород
Дата проведения
12 апреля, 19.30, «Баскет-холл»
Онлайн матча

Положение команд: ЦСКА – 14-3, УНИКС – 14-4, Зенит – 13-4, Локомотив-Кубань – 9-7, Автодор – 9-8, Парма-Парибет – 8-8, Нижний Новгород – 6-10, Енисей – 5-12, Цмоки-Минск – 3-13, Астана – 2-14, Зелена-Гура – 0-0, Калев – 0-0.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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