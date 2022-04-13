Единая лига ВТБ. «Астана» примет «Парму», «Зенит» встретится с «Цмоки-Минском»

В среду, 13 апреля, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ состоятся два матча.
Казахстанская «Астана» примет «Парму-Парибет» из Перми. Петербургский «Зенит» встретится дома с белорусским «Цмоки-Минском».
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 13 апреля, 16.30, «ДС им. Балуана Шолака»
- Дата проведения
- 13 апреля, 19.30, «Сибур Арена»
Положение команд: ЦСКА – 14-3, УНИКС – 14-4, Зенит – 13-4, Локомотив-Кубань – 10-7, Автодор – 9-8, Парма-Парибет – 8-8, Нижний Новгород – 6-11, Енисей – 5-12, Цмоки-Минск – 3-13, Астана – 2-14, Зелена-Гура – 0-0, Калев – 0-0.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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