Единая лига ВТБ. «Астана» примет «Парму», «Зенит» встретится с «Цмоки-Минском»

В среду, 13 апреля, в рамках регулярного чемпионата лиги ВТБ состоятся два матча.

Казахстанская «Астана» примет «Парму-Парибет» из Перми. Петербургский встретится дома с белорусским .

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Положение команд: ЦСКА – 14-3, УНИКС – 14-4, Зенит – 13-4, Локомотив-Кубань – 10-7, Автодор – 9-8, – 8-8, Нижний Новгород – 6-11, Енисей – 5-12, Цмоки-Минск – 3-13, – 2-14, Зелена-Гура – 0-0, Калев – 0-0.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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