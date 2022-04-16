Николя Батюм: «Клипперс» стали 8-ми на Западе без двух лучших игроков»

Форвард прокомментировал поражение от «Нового Орлеана» (101:105) в турнире плей-ин.

«Коронавирус, травмы, камбэки, все такое. Это было весело. Мы прошли через все это. Переходы, выбывшие игроки. У нас было все, чувак. И мы все равно заняли 8-е место на Западе без нашего лучшего игрока. По большому счету, без двух наших лучших игроков… Я люблю эту команду», – сказал Батюм.

Звездный форвард «Клипперс» был вынужден пропустить матч против «Пеликанс» из-за того, что попал в протокол НБА по коронавирусу. Он провел только 31 встречу в нынешнем сезоне, столкнувшись с разрывом связки локтя.

также пропустил сезон-2021/22, так как восстанавливался после частичного разрыва крестообразной связки.

«Клипперс» проиграли оба матча в турнире плей-ин и не попали в плей-офф НБА-2022.

Задумка то ли гения, то ли идиота. Что такое плей-ин НБА, зачем его смотреть и почему он перестал всех бесить