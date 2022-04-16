«Пеликанс» упустили 16-очковый перевес, затем отыгрались с «-13» в матче с «Клипперс»

«Пеликанс» по ходу первой половины решающего матча плей-ин с (105:101) вели 16 очков, но позволили сопернику вернуться в игру.

«Клипперс» взяли третью четверть со счетом 38:18 и вели 13 очков (75:62). перехватил инициативу в четвертой 12-минутке, которую выиграл со счетом 31:17.

«У нас очень устойчивая команда. Сезон начался с результатом 1-12. Сложно подняться после такого. Я бывал в подобных ситуациях и знаю, как сложно потом что-то изменить», – заявил форвард «Пеликанс» .

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