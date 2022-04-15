Два ассистента главного тренера «Буллс» сдали положительные тесты на COVID-19

Ассистенты главного тренера «Чикаго» Крис Флеминг и Дэмиан Коттер сдали положительные тесты на COVID-19, сообщил Билли Донован.
Оба специалиста отправлены на карантин и пропустят 1-й матч серии первого раунда плей-офф против «Милуоки», который состоится в воскресенье.
Флеминг проводит третий сезон в «Чикаго». В отсутствие Донована с 26 декабря по 1 января Флеминг исполнял обязанности главного тренера и команда под его руководством выиграла пять матчей из пяти.
Коттер, который проводит второй сезон с «Буллс», ранее руководил фарм-клубом «Чикаго» в G-лиге.
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