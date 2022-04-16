Владелец «Санз» Роберт Сарвер покинет руководящий пост в банке на фоне расследования НБА

Владелец контрольного пакета акций «Санз» в июне уйдет в отставку с поста председателя банка Western Alliance Bancorporation.

Сарвер находился в руководстве компании с активами почти в 56 миллиардов долларов на протяжении двух десятилетий.

В ноябре НБА начала расследование в отношении и Сарвера. Основанием для расследования послужила статья журналиста ESPN Бакстера Холмса, в которой мажоритарный владелец клуба обвиняется в расизме и женоненавистничестве.

Сарвер находился в должности председателя Western Alliance Bancorporation с 2018 года. С 2002-го он занимал место в совете директоров компании, которое также освободит.

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