Наверх
Sports.ru NBA

    Активист Эл Шарптон призвал НБА завершить расследование в отношении «Финикса» и убрать владельца клуба Роберта Сарвера

    Теги происшествия Финикс НБА Роберт Сарвер Баскетбол

    Лидер движения за гражданские права Эл Шарптон призвал НБА завершить расследование в отношении «Финикса» и убрать из лиги мажоритарного владельца клуба Роберта Сарвера или установить четкие сроки принятия решения. В противном случае Шарптон может провести демонстрацию в Финиксе. 

    «Как долго может продолжаться расследование, когда у вас есть видео и люди, которые дали показания?

    В пятницу я позвонил в НБА и сказал, что мы хотим, чтобы они завершили расследование и убрали Сарвера или назвали нам установленные сроки.

    Они думают, что все забыли об этом, потому что это случилось в ноябре. Поэтому мы решили оказать давление них», – заявил Шарптон.

    В ноябре лига начала расследование в отношении «Финикса» и мажоритарного владельца клуба Роберта Сарвера. Основанием для расследования послужила статья журналиста ESPN Бакстера Холмса, в которой Сарвер обвиняется в расизме и женоненавистничестве.

    На бешеного босса «Финикса» раскопали компромат: море пошлятины и неловкие разговоры с игроками. Что теперь будет с клубом?

    Материалы по теме

    Комментарии

    Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные