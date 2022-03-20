Активист Эл Шарптон призвал НБА завершить расследование в отношении «Финикса» и убрать владельца клуба Роберта Сарвера

Лидер движения за гражданские права Эл Шарптон призвал НБА завершить расследование в отношении «Финикса» и убрать из лиги мажоритарного владельца клуба Роберта Сарвера или установить четкие сроки принятия решения. В противном случае Шарптон может провести демонстрацию в Финиксе.
«Как долго может продолжаться расследование, когда у вас есть видео и люди, которые дали показания?
В пятницу я позвонил в НБА и сказал, что мы хотим, чтобы они завершили расследование и убрали Сарвера или назвали нам установленные сроки.
Они думают, что все забыли об этом, потому что это случилось в ноябре. Поэтому мы решили оказать давление них», – заявил Шарптон.
В ноябре лига начала расследование в отношении «Финикса» и мажоритарного владельца клуба Роберта Сарвера. Основанием для расследования послужила статья журналиста ESPN Бакстера Холмса, в которой Сарвер обвиняется в расизме и женоненавистничестве.
На бешеного босса «Финикса» раскопали компромат: море пошлятины и неловкие разговоры с игроками. Что теперь будет с клубом?