Активист Эл Шарптон призвал НБА завершить расследование в отношении «Финикса» и убрать владельца клуба Роберта Сарвера

Лидер движения за гражданские права Эл Шарптон призвал завершить расследование в отношении «Финикса» и убрать из лиги мажоритарного владельца клуба или установить четкие сроки принятия решения. В противном случае Шарптон может провести демонстрацию в Финиксе.

«Как долго может продолжаться расследование, когда у вас есть видео и люди, которые дали показания?

В пятницу я позвонил в НБА и сказал, что мы хотим, чтобы они завершили расследование и убрали Сарвера или назвали нам установленные сроки.

Они думают, что все забыли об этом, потому что это случилось в ноябре. Поэтому мы решили оказать давление них», – заявил Шарптон.

В ноябре лига начала расследование в отношении «Финикса» и мажоритарного владельца клуба Роберта Сарвера. Основанием для расследования послужила статья журналиста ESPN Бакстера Холмса, в которой Сарвер обвиняется в расизме и женоненавистничестве.

На бешеного босса «Финикса» раскопали компромат: море пошлятины и неловкие разговоры с игроками. Что теперь будет с клубом?