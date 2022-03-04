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    Владельца «Финикса» Роберта Сарвера допросят в рамках расследования НБА

    Теги происшествия Финикс НБА Роберт Сарвер Баскетбол

    Юристы, которые ведут расследование НБА в отношении «Финикса», готовятся допросить мажоритарного владельца Роберта Сарвера, сообщает ESPN.com.

    Согласно источникам, более 300 человек уже были допрошены в рамках расследования, которое лига начала в ноябре после выхода статьи журналиста ESPN Бакстера Холмса с обвинениями в адрес Сарвера в расизме и женоненавистничестве.

    В статье собрано множество эпизодов, дающих представление о неподобающем поведении, которое Сарвер демонстрировал с момента покупки «Санз» в 2004 году. В качестве доказательств приводятся слова более чем 70 бывших и нынешних сотрудников клуба.

    Расследование было поручено нью-йоркской юридической фирме Wachtell Lipton, которая ранее проводила расследования в отношении «Атланты» и «Клипперс». Юристы опросили нынешних и бывших сотрудников клуба разного уровня. По словам источников, некоторые из них были допрошены несколько раз. 

    На бешеного босса «Финикса» раскопали компромат: море пошлятины и неловкие разговоры с игроками. Что теперь будет с клубом?

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