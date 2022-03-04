Владельца «Финикса» Роберта Сарвера допросят в рамках расследования НБА

Юристы, которые ведут расследование в отношении «Финикса», готовятся допросить мажоритарного владельца , сообщает ESPN.com.

Согласно источникам, более 300 человек уже были допрошены в рамках расследования, которое лига начала в ноябре после выхода статьи журналиста ESPN Бакстера Холмса с обвинениями в адрес Сарвера в расизме и женоненавистничестве.

В статье собрано множество эпизодов, дающих представление о неподобающем поведении, которое Сарвер демонстрировал с момента покупки «Санз» в 2004 году. В качестве доказательств приводятся слова более чем 70 бывших и нынешних сотрудников клуба.

Расследование было поручено нью-йоркской юридической фирме Wachtell Lipton, которая ранее проводила расследования в отношении «Атланты» и «Клипперс». Юристы опросили нынешних и бывших сотрудников клуба разного уровня. По словам источников, некоторые из них были допрошены несколько раз.

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