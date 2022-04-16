«Мы должны бороться!» Уилли Грин мотивировал «Пеликанс» перед 4-й четвертью матча с «Клипперс»

Главный тренер «Нового Орлеана» Уилли Грин выступил с мотивационной речью перед игроками в тайм-ауте между третьей и четвертой четвертями решающего матча плей-ин против (105:101).

«Пеликанс» на тот момент уступали с разницей «-10».

«Ради этого мы живем, ради этого мы так упорно работали. Мы не сдадимся. Мы должны бороться!» – произнес Грин.

«Клипперс» взяли третью четверть со счетом 38:18 и в какой-то момент вели 13 очков (75:62). «Новый Орлеан» перехватил инициативу в четвертой 12-минутке, которую выиграл со счетом 31:17.

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