Уилли Грин: «Макколлум успокоил парней и придал команде уверенности»

Главный тренер «Пеликанс» Уилли Грин после матча плей-ин со «Сперс» (113:103) отдал должное защитнику .

В первой половине Си Джей реализовал 10 из 12 с игры и набрал 27 очков.

«Макколлум был очень хорош. Он показал, что надо делать, задал ритм. Си Джей хорошо чувствует момент, он успокоил парней и придал команде уверенности. Мы просто доставляли ему мяч, он раз за разом брал на себя и решал. Это помогло всем остальным», – сказал Грин.

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