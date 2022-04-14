Джален Роуз: «Статистика Хардена больше напоминает даты концертного тура»

Эксперт ESPN Джален Роуз раскритиковал звездного защитника за уровень игры в составе «Филадельфии».

В 21 матче за «Сиксерс» Харден набирает 21,0 очка при 40% с игры.

«Харден должен демонстрировать показатели, которые были у него в годы игры на уровне в MVP за «Хьюстон», там они были впечатляющими. Сейчас же статистика Хардена больше напоминает даты концертного тура. 4/15, 4/10, 4/13, 3/12. Он гастролирует. Но ему надо играть в баскетбол», – заявил Роуз.

В первом раунде плей-офф «76-е» сыграют с «Рэпторс».

Статистика регулярки: разные половины сезона, лидеры по очкам в играх и обновление приложения по энтропии