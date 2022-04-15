Джеймс Харден: «Не испытываю давления перед плей-офф»

Звездный защитник «Сиксерс» заявил, что подходит к серии плей-офф с «Рэпторс» в хорошем настроении.

Хардена критиковали за его игру после обмена в «Филадельфию». По словам баскетболиста, он не чувствует давления в связи с необходимостью сыграть хорошо за свою новую команду.

«Не испытываю давления. Чувствую себя хорошо.

Я готов играть в баскетбол. Не испытываю ничего такого», – заявил Харден.

В 21 матче за «Сиксерс» Харден набирает 21,0 очка при 40% с игры.

Статистика регулярки: разные половины сезона, лидеры по очкам в играх и обновление приложения по энтропии